Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip 25 yaşındaki ünlü model Kylie Jenner, ‘Instagram’da en çok takip edilen kadın’ unvanını kaybederek yerini geçtiğimiz akşam Bella Hadid üzerinden paylaşım yaparak büyük bir kitlenin takibe aldığı ünlü şarkıcı Selena Gomez devraldı.

Instagram’da 381 milyon takipçisi bulunan Selena Gomez, 1 milyonluk farkla Kylie Jenner‘ı geçti. Böylelikle Selena Gomez eskiden kaybettiği ‘Instagram’da en çok takip edilen kadın’ unvanını geri kazandı.

Selena Gomez, verdiği bir röportajda telefonunda sadece TikTok uygulamasının olduğunu Instagram uygulamasının ise telefonunda olmadığı sayfasından yapılan paylaşımları da asistanının yaptığını dile getirmişti.

Selena Gomez’in eskiden kaybettiği unvanı tekrardan geri kazanmasıyla ilgili ise takipçileri, ”Instagram’a hiç ara vermeseydi 700 milyon da olurdu” ve ”Instagram’ın gerçek kraliçesi geri döndü” gibi yorumlar yaptılar.

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