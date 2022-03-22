2017’de Coachella Müzik Festivali’nde Travis Scott ile aşk yaşamaya başlayan reality show yıldızı Kylie Jenner, 2019 yılında rapçi ile yollarını ayırmıştı. 2021’de yeniden bir araya gelen ünlü çift, ikinci kez ‘bebek’ sevinci yaşadıklarını duyurmuştu.

Mutlu birliktelikleri süren çiftin heyecanlı bekleyişinin 2 Şubat’ta sona erdiği ortaya çıkmıştı. İkinci kez anne-baba olan ikili, geçtiğimiz ay dünyaya gelen çocuklarının adını değiştirme kararı aldı.

Daha önce 4 çocuk sahibi olmak istediğini ancak ailesiyle ilgilenmek için yeterli zamanının olmadığını dile getiren Amerikalı yıldız, konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yaptı. Jenner, “Oğlumuzun adı artık ‘Wolf’ (Kurt) değil, bilginize! Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim.” dedi.

Çiftin oğullarına verdiği yeni isim ise henüz bilinmiyor.