Özel hayatı ve Instagram paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Kylie Jenner, kızı Stormi ile çekilen bir videosunu TikTok’ta yayınladıktan sonra takipçilerinden çok sayıda ‘kötü bir anne olduğu yönünde eleştiriler almıştı. Yaşanan bu olayların ardından Jenner, önceki gün 4 yaşındaki kızı Stormi’yi, yeğenleri Chicago, True ve Dream ile beraber eğlence parkına gitti.

Daily Mail’in haberine göre; Eğlenmek için parka gelen gruba dört koruma ve iki VIP tur rehberi eşlik etti. Aynı zamanda 25 yaşındaki modelin makyözü Ariel de grup ile birlikte parktaydı.