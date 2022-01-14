24 yaşındaki 2. çocuğuna hamile olan dünyaca ünlü Kylie Cosmetics’in kurucusu Kylie Jenner bir dünya rekoruna imza attı.

Sosyal medya platformaları arasında en çok aktivasyon gösterilen Instagram’da 300 milyondan fazla takipçiye ulaşan dünyadaki ilk kadını olarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı

Anne Kris Jenner kızının başarısını şu sözlerle kutladı: “Kızım @KylieJenner ile gurur duyuyorum!!” 13 Ocak’ta bir haber başlığıyla birlikte yazdı . “İçte ve dışta güzelsin ve inanılmaz bir kalbe sahipsin! Yıldızlara ulaşmaya ve yaptığın her şeyle bize ilham vermeye devam et! Seni seviyorum meleğim.” İfadesini kullandı.