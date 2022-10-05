Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü‘nün paylaştığı, fantastik hikayesiyle izleyiciyi etkileyen ve sık sık gündem olan dizi Kusursuz Kiracı, dün akşam son kez yayınlandı. Melia Döngel, Bennu Yıldırımlar, Ruhi Sarı, Rüçhan Çalışkur, Beyti Engin, Özlem Tokaslan ve Umut Kurt gibi bir çok ünlü ismin kadrosunda bulunduğu dizi, hikayesiyle oldukça dikkat çekmişti. Fakat dizinin istenen reytinglere ulaşamaması final yapılmasına sebep oldu. Kusursuz Kiracı, önceki akşam yayınlanan 6. bölümüyle ekranlara veda etti.

Peki final bölümünde neler yaşandı?