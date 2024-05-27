“Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından gündeme getirildiği 2013 yılından bu yana, pek çok ülkeden ve uluslararası örgütten olumlu geri dönüşler aldı. Söz konusu ülkeler ve örgütler, bu girişimin içinde etkin biçimde yer aldı. “Kuşak ve Yol” inşasına katılan dostluk çevresi günden güne genişledi ve işbirliği ortaklarının sayısı günden güne arttı.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi, o günden beri, genel tasarımdan uygulamaya uzanan bir süreçten geçti. İşbirliği ve inşa pratikleri adım adım derinlik kazanırken, uygulama ölçeği büyüdü, gelişim kalitesi de devamlı ilerleme gösterdi.

Çin’in başlattığı “Kuşak ve Yol” inşası, ulusal ve bölgesel sınırları, farklı ekonomik ve toplumsal kalkınma düzeylerini ve çeşitli uygarlıkları aşarak gitgide açık ve kapsayıcı bir işbirliği platformuna ve bütün tarafların ortaklaşa inşa ettikleri küresel bir kamu malına dönüştü. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan önemli kararlar da “Kuşak ve Yol” inşasının kapsamına dahil edildi.”

Cai Fang (Çin Sosyal Bilimler Akademisi – Ulusal Yüksek Düşünce Kuruluşu Baş Uzmanı)