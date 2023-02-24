Mat görünümlü ve kabaran saçlardan şikayetçiyseniz sizleri buraya davet ediyoruz. Sadece saçlarınıza değil bedeninize de iyi gelecek sağlıklı önerilerden ağırlaştırmayan serumlara kadar kuru saçlar için bakım önerileri veriyoruz. İster yıpranmamış ister yıpranmış kuru saçlara sahip olun, ”Kuru saçlara ne iyi gelir?” diyorsanız bu 8 etkili yöntemi mutlaka denemelisiniz.

İşte kuru saçlar için bakım önerileri!

Saç kesiminizi değiştirin

Saçlarınızdaki kuruluk kabarmaya neden oluyorsa katlı kesimler, hacimli ama yatışmış bir görünüme kavuşmanızı yardımcı olur. Bu noktada katlarınızın saç diplerinize yakın başlamamasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca kısa saç kullanımı kuru saçlar için uygun bir tercih olmayabilir.

Beslenmenize dikkat edin

Beslenme şeklinizi düzene sokmak için kuru saçlara sahip olmanız da geçerli bir sebep. Özellikle somon balığı, fındık ve tohumlarda bulunan Omega 3 ile çilek, fasulye ve ıspanak gibi besinlerin zengin olduğu antioksidan içerikli beslenme düzeni parlak saçlara kavuşmanızı kolaylaştırır. Uzun vadeli bir sağlık kazandıracak olan bu yönteme doktorunuza danışarak ihtiyacınız olan vitamin takviyeleri de ekleyebilirsiniz.

Masaj yapın

Kuru saçlarınız için sorunun köküne inmeyi deneyin. Saç diplerinize yaptığınız masaj, kan dolaşımınızı hızlandırarak yeni saçlarınızın daha sağlıklı ve parlak uzamasını sağlayacak.

Şampuan seçimize dikkat edin

Şampuanınızın üzerinde ‘nemlendirici’ yazması her zaman doğru bir şampuan aldığınız anlamına gelmez. Aldığınız ürünün üzerindeki ibareden çok içerik listesine göz atın. E vitamini, hyaluronik asit, argan yağı ve hindistancevizi yağı gibi bileşenlere sahip olduğundan emin olun . Genelde sülfatlı şampuanlar ve saç kremleri kuru saçlara iyi gelmez.

Saçınızı her gün yıkamayın

Saç tipiniz ne olursa olsun her gün yıkama yapmak doğru bir seçenek değildir. Özellikle kuru saçlara sahipseniz haftada en fazla 3 defa yıkamanız daha faydalı olacaktır. Aynı zamanda duşta saçlarınızı çok sıcak suyla yıkamayarak ve en son soğuk suyla durulama yaparak daha nemli saçlara sahip olabilirsiniz.

Uçucu yağlar ve serumlar kullanın

Saçlarınız hem kuru hem de ince telliyse tavsiye edilen saç kremleri ağırlaşmasına neden olabilir. Onun yerine ayda 2 veya 4 defa uygulayacağınız bir bakım maskesi daha faydalı ve taramayı kolaylaştıran bir yöntemdir. Duş sonrası veya gün içerisinde saçlarınıza serum ve argan yağı gibi uçucu yağlar kullanmanız daha etkili bir sonuca ulaştırabilir. Bilinenin aksine saçlarınıza duşta saç kremi uygulamak geçici bir nem sağlar.

Isı işlemlerinden uzak durun

Isılı işlemler her saç için zararlıyken kuru saçları çok daha çabuk yıpratır. Kurutma ve şekillendirme için kullanılan yöntemler saçın zamanla yanmasına yol açabilir. Bu nedenle saçlarınızı düşük derecede ve ısı koruyucu kullanarak nadir şekillendirmeniz önemlidir. Ayriyeten duştan çıktığınızda saçlarınızı pamuklu bir kumaş veya yumuşak bir havlu ile hırpalamadan kurutmayı deneyin.

Uykudan önce saçlarınızı tarayın

Evet, kuru saçların kabarma sorununa iyi gelecek son yöntem ise uyumadan önce saçlarınızı taramak! Uçlardan diplere doğru taradığınız ve mümkünse ördüğünüz saçlarınız uyurken sürtünmeye maruz kalmayarak daha parlak ve yatışmış bir görünüme sahip olacak.

Cansu Karakuş

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