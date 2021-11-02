Kürtaj sonrası seks hakkında bilmeniz gereken her şey

Cinsel ilişkiye geri dönmeyi, nasıl hissettireceğini ve hamileliği sonlandırdıktan sonra ne zaman yapabileceğinizi sormak sinir bozucu olabilir.

Kürtajdan sonra partnerinizle, cinsel ilişkiye girmenin ne zaman tıbbi olarak güvenli olduğunu merak etmek çok normaldir.

Kürtajdan sonra ne zaman seks yapabilirim?

Hızlı bir Google araması, kürtajdan sonra seks yapmak için birkaç hafta, hatta bazen bir ay beklemeniz gerektiğini düşünmenizi sağlar. Tavsiye edilen bekleme süresi değişiklik gösterse de, çoğu öneri arasında ortak bir nokta, en azından kürtaj sonrası kanamanın geçmesini beklemektir.

Uzmanlar ise kürtaj sonrası cinsel ilişkiye ne zaman girilir sorusuna şu yanıtı veriyor, “İlaç veya cerrahi kürtajdan sonra istediğiniz zaman seks yapmanın gerçekten zararlı olduğunu gösteren hiçbir veri yok. Aslında vajinal kanama sırasında seks yapmak konusunda çok fazla damgalama olduğunu düşünüyorum, çünkü seks yapmak için neden kanamanız bitene kadar beklemeniz gerektiğine dair bilimsel bir temel yok.”

Kürtaj sonrası seks yapmadan önce nelere dikkat etmeliyim?

Hamileliğinizi sonlandırdıktan sonra fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak seks yapmaya hazır hissettiğinizde, eşiniz veya partnerinizle yakınlaşmadan önce bilmeniz ve düşünmeniz gereken şeyleri şöyle sıralayabiliriz.

* Bilinmesi gereken en önemli şey, bir hamilelik sona erdikten sonra doğurganlığın çok çabuk geri geldiğidir, bu nedenle sizi hamile bırakabilecek türden bir seks yapıyorsanız, başka bir tane daha yapmayı düşünmüyorsanız, doğum kontrol hapları kullanmayı planlamalısınız. o sırada hamilelik.

* Hamileliğin vücudu nasıl değiştirebileceğini düşünmek de önemlidir, bu nedenle bazı seks pozisyonları diğerlerinden daha rahatsız edici hale gelir. Hamileyken rahminiz genişler ve normal boyutuna dönmesi altı hafta kadar sürebilir.

* Anal seks yapıyorsanız ve sizi rahatsız edecek boyutta değilse şunu utmayın, rahminizin boyutunun büyük olması rahatsızlığa neden olabilir.