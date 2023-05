90’lı yılların popüler Amerikalı rock müzik grubu Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’e ait olan gitar satıldı. “Smells Like Teen Spirit”, “Lithium” ve “Come As You Are” gibi şarkıları seslendiren şarkıcının sahnede parçaladığı gitar 600 bin dolara alıcı buldu.

Kırılan siyah Fender Stratocaster markalı gitarın tamir edildiği ama çalınamaz durumda olduğu belirtildi. Gitar, Nirvana grubunun üç üyesi tarafından imzalanmıştı.