Netflix Türkiye’nin son yapımlarından Kulüp dizisinin 2.sezonu geliyor. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Barış Arduç ve Metin Akdülger gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin 2.sezon fragmanı bugün yayınlandı. Netflix Türkiye’nin resmi sayfalarında yayınlanan fragmanla birlikte, dizinin yeni sezonunun 6 Ocak’ta yayınlanacağı da duyuruldu. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Kulüp dizisi, 1950’lerin İstanbul’unda, eski mahkum olan ve gece kulübünde çalışan bir kadının hikayesini konu alıyor.

Kulüp dizisinin 2.sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.