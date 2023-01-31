Günümüzde sürdürebilirlik önemli bir kavram haline geldi. Hızla değişen moda dünyasında sende farkındalık yaratabilirsin. Kullan-at modasından kurtul ve ikinci el/vintage kıyafet modasına ayak uydurmaya başla. Alışverişe çıktığımız zamanlarda kararsız kalarak aldığımız, denemeye vakit bulamadığımız anlarda tercihimiz olan kıyafetler kullanılmadığı için dolabımızın en arkalarına kadar gidiyor. Kullanılmayan kıyafetlerin satılması için açılmış birçok uygulamada kullanmak istemediğin eşyalarını satabilirsin. Bu şekilde kullanmadığın bedeninin artık sana uymadığı, yanlış aldığın ya da kullanmaktan sıkıldığın pek çok ürününü elden çıkartabilir ve sürdürebilir modaya sende katkı sağlayabilirsin.

Ürün belirle

İlk adım artık kullanmak istemediğin kıyafetleri belirlemek. Satılmak için uygun ve defosuz kıyafetler seçmelisin. Bu yüzden elden çıkartmak istediğin ürünleri öncelik olarak kontrol etmeli daha sonrasında satış aşamasına geçmelisin.

Temiz görüntü

Satmak istediğin ürünü yıkamalı ve temiz bir şekilde fotoğraflamalısın. Daha özenli dursun istersen eğer ütü yaparak daha güzel gözükmesini sağlayabilirsin.

Işık bul

Çok fazla kıyafetin olabilir ama belki de artık tarzın değil. Tarzın olmayan kıyafetleri kategorilerine göre ayırarak satmak istediğiniz sayfaya yükleyin. Sayfaya ürünün bilgilerini girdikten sonra satmak istediğiniz ürünü üzerinizde yada bir askı yardımıyla güzel bir ışık bulunan bir alanda fotoğraflarını çekin.

Ürün açıklaması

Güzel gözüktüğüne inandığınız fotoğrafları yükleyin. Fotoğrafların altına ürün hakkında kısa açıklamalar yapın. Ürünün markası, modeli, bedeni gibi detaylardan bahsedin. Ürünü satın aldığınızın fiyattan uygun olmasına dikkat edin. Son olarak da ürünlerin satın alındığında işlemlerini seri bir şekilde hallederek hızlı teslimat sağla.

Hilal Tüfekçi

İlginizi çekebilir: