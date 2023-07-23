Cinderella’s Curse (Sindirella’nın Laneti) filmi ufukta gözüktü. Dünyaca ünlü Külkedisi masalı bir korku yapımı olarak izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Son birkaç yıl klasik masalların ve çocuk anlatılarının beyaz perdeye korku uyarlaması olarak taşınması bir akım hâline geldi. A.A. Milne imzalı Winnie the Pooh’nun telif süresinin sona ermesiyle Rhys Frake-Waterfield tarafından serbestçe perdeye uyarlanan Blood and Honey; izleyicilere slasher türü bir korku deneyimi yaşattı.

Blood and Honey’ye gösterilen ilgi, yeni karanlık çocuk adaptasyonlarının önünü açtı. Ünlü çizgi film Bambi, çocuk hikâyesi Peter Pan, Uyuyan Güzel masalı gibi birçok alternatif için ciddi adımlar atıldı.