Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illerde de büyük yıkıma neden olan deprem Türkiye’yi yasa boğdu. Afet bölgesine giden Mahsun Kırmızıgül, meslektaşı ve arkadaşı Haluk Levent’in kurucusu olduğu ‘Ahbap’ derneğiyle beraber çalışan ünlü şarkıcı, bugün Adıyaman’da tulum dağıttı.

53 yaşındaki sanatçı, minik Zeynep’in “Korkmayın güzel kardeşlerim sizin için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Üzülmeyin evimizde verebileceğimiz her şeyi vereceğiz. Ağabeyim, ablalarım, annem ve ben siz üşümeyin diye elimizden gelenin fazlasını yapacağız” yazan notunu sosyal medya hesabından ise şu sözlerle paylaştı:

“Bugün Adıyaman’da tulumları dağıttık. Tulumları alan depremzedelerden bir aile paketin içinden küçük Zeynep’in yazısı ile karşılaşmış. Aile çok duygulanmış. Zeynep’e bir not iletmemi istediler. Aktarıyorum; ‘Zeynep seni seviyoruz, Adıyaman’da bir ailenin olduğunu bilmeni istiyoruz.”