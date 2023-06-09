Bir markanın saç bakım ürünleri sergilediği davet önceki akşam Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Maslak’ta bir mekanda düzenlenen geceye Mert Yazıcıoğlu, Hazar Ergüçlü, Anıl Altan, Burak Yörük, Serkan Çayoğlu, Fulya Zenginer, Serhan Onat, Melisa Doğu, Seda Akman, Cemal Can Cansever, Merve Sevi, Yiğit Koçak, Zeynep Sever Demirel, Doğuş Çabakçor ve Ogeday Girişken gibi çok sayıda ünlü isim katıldı

Gazetecilerle bir araya gelen Aka, Dilan Çiçek hakkında “Biz birlikte projemizi yaptıktan sonra ayrılmadık ya. Aynı ajanstayız zaten. Sık sık görüşüyoruz o yüzden” dedi.

Deniz ile Mert Yazıcıoğlu çiftiyle çok yakın dost olan yakışıklı oyuncu, ikilinin yaşadığı ilişki ile ilgili ise “Çok seviyorum Mert’i. İki yakın arkadaşımın birlikte olması beni çok mutlu ediyor. Birlikte güzel vakit geçirdiklerine eminim. Birbirlerine saygı duyan çiftler nadirdir. Onlar bunun örneği. Ayarlama işini ben yapmadım ya. Hiç kimsenin de ayarlamasını ben yapmadım. Evde oturup şunu şuna ayarlıyayım diye düşünmüyorum. Kendileri tanışıp, mutlu bir yola çıkmışlar” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde bir davette eski sevgilisi Miray Daner ile pişti olan Kubilay Aka, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ben görmedim. Görsem de bu pişti olmazdı. Medeni insanlarız sonuçta öyle bir şey olamaz. Görmüyorum hiç kendisini de. Ben çok mutluyum hayatımdan keşkem yok hiç”.

Muhabirlerin “Bir proje teklif gelse birlikte rol alır mısınız?” sorusuna ise Aka, “Eee… Ona teklif gelirse bakarız ya” diyerek yanıt verdi.