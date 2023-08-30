Ünlü oyuncu Kubilay Aka, yakın dostu Mert Yazıcıoğlu’nun eski sevgilisi Afra Saraçoğlu’nun Mert Ramazan Demir’le ilişkisi ile ilgili yaptığı gönderme ile gündeme geldi. Aka, güzel oyuncunun arkadaşı ile sevgili olduğu dönemde Demir ile tartışmıştı.

Saraçoğlu’nun sevgilisi Yazıcıoğlu ile yakın arkadaş olan Kubilay Aka, o dönem konuyla ilgili “Herkes hareketlerine dikkat edecek” diyerek, Mert Ramazan Demir’in üzerine yürümüştü.

Tüm bunların ardından geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler’in ‘Linç@’ adlı programına katılan Aka, geçtiğimiz sene yaşanan bu olayın hatırlatması üzerine, “Ben arkadaşlarıma çok düşkünümdür. ‘Kimse üzülmesin’ derken bazı şeylere dahil oldum” ifadelerini kullandı.