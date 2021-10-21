Kristen Stewart Batman Filminde Joker Karakterini mi Canlandıracak?

Alacakaranlık serisi ile dünyada ses getirmiş çiftlerden olan Kristen Stewart ve Robert Pattison‘nın yeniden birlikte bir filmde rol almasını isteyen hayranları sosyal medyada bu konuyla alakalı kampanyalar başlattı.

Kristen Stweart ile yaptığı röportajda kampanyaları dile getiren Variety dergisi, oyuncuya yönelttiği, “Başlatılan kampanyayı görmüşsündür. Peki Batman filminde bir kötüyü oynamayı düşünür müsün?” sorusuna aldığı cevap akılları karıştırdı.

Stweart, “Kampanyanın arkasındaki enerjiyi sevdim. Korkunç ve çılgın bir karaktere tamamen varım. Ama hadi farklı bir şeyler yapalım.” ifadelerini kullandı.

İkili zamanında Alacakaranlık filmindeki aşkları ve gerçek hayattaki birliktelikleri ile adlarından sıkça bahsettirmişti.