Kardashian/Jenner Ailesi’nin annesi Kris Jenner, cinsiyet değiştiren eski eşi Caitlyn Jenner ve ailesinin bu değişime verdiği tepkiye dair konuştu.

Amerikalı gazeteci Robin Roberts’ın sorularını yanıtlayan 66 yaşındaki reality show yıldızı, 72 yaşındaki eski Olimpiyat şampiyonu Caitlyn Jenner’ın cinsiyet değiştirmesinin aile için “büyük bir şok” olduğunu, çünkü “ailenin o zamana kadar hiçbir şey bilmediğini” anlattı.

Oysa Caitlyn Jenner, daha önce, evlilikleri boyunca yaşadığı cinsiyet krizini Kris Jenner’ın bildiğini söylemişti. Ancak Kris Jenner, eski eşinin süreciyle ilgili konuşurken bu bilgiyle çelişen açıklamalar yaptı ve “Bence büyük bir şoktu. Buna katlanmak korkutucuydu çünkü düşünsenize hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir şey” dedi.

Jenner çifti, 1991 ile 2015 yılları arasında evli kaldı ve bu evlilikten şimdi ikisi de dünya çapında şöhret sahibi olan 26 yaşındaki kızları Kendall ve 24 yaşındaki Kylie oldu. Çift, ayrılıklarını Ekim 2013’te duyurdu ve ayrılmalarından iki yıl sonra eski sporcu Caitlyn Jenner’ın cinsiyet değiştirme süreci başladı.

Kris Jenner verdiği mülakatta, eşinin trans oluşunu doğrudan kabul etmek zorundaymış gibi düşünmediğini söyledi. Jenner, “Bunun, direkt olarak kabulleneceğim, karşı koyacağım ya da anlayacağım bir konu olduğunu hiç düşünmedim. Anlamadığım bir şeydi” diye konuştu.

Kris Jenner, Caitlyn Jenner ile şimdiki ilişkilerinin arkadaşça olduğunu söyledi. Ancak eski evli çiftin arası geçmişte bu kadar iyi değildi. Caitlyn Jenner, 2017’de yayımladığı anılarını içeren ‘The Secrets Of My Life’ (Hayatımın Sırları) kitabında, cinsiyet krizini Kris Jenner’ın önceden de bildiğini söyleyince araları açılmıştı. Kris Jenner, kitapta yazılanların “düzmece” olduğunu söylemişti.

Ailece yaptıkları Keeping Up with the Kardashians adlı reality show programında da kitap hakkında konuşan Kris Jenner’ın “Kitaptakiler saçmalık” demesi üzerine Kendall Jenner, “Yalan söyleme amacıyla yazıldığını sanmıyorum” demişti. Kris Jenner ayrıca, kitabı, ailenin gelecek neslinin de okumasından endişelendiğini dile getirmiş, “Yazılan her şey benim kötü biri olduğum üzerine. Torunların büyük anneleri hakkında yazılanları okuyacak ve uydurulmuş bir hikayesi var” diye konuşmuştu.

Bu olayın ardından aralarının düzeldiği, Kris Jenner’ın geçen yıl verdiği röportajdan anlaşılmıştı. Kris Jenner, birbirlerine saygılı olduklarını, çünkü Caitlyn Jenner’ın iki çocuğunun babası olduğunu belirtmişti.

Bruce Jenner, 2015’te trans olduğunu açıklayarak adını da Caitlyn olarak değiştirmişti. Eski bir Olimpiyat atleti olan Caitlyn, geçirdiği operasyonlardan sonra yeni halini ilk kez Vanity Fair dergisinin kapağında göstererek “Artık özgürüm” demişti. Caitlyn Jenner’a sosyal medyadan büyük destek yağmıştı.

Kris Jenner’ın eski eşi Robert Kardashian’dan 42 yaşında Kourtney, 41 yaşında Kim, 37 yaşında Khloe ve 35 yaşında Rob adında dört çocuğu daha bulunuyor.

