Yatırım algısını sonsuza dek değiştirecekler arasında kendisine oldukça güçlü bir yer edinen NFT’ler yani ‘Değiştirilemez Jetonlar’… Sanat ve müzikten, çanta ve tuvalet kağıdına kadar bu dijital varlıklar, günümüz dijital platformlarında milyonlarca dolar değerinde.

NFT nedir?

NFT, sanat, müzik, oyun içi öğeler ve videolar gibi gerçek dünyadaki nesneleri temsil eden dijital bir varlıktır. Genellikle kripto para birimiyle çevrimiçi olarak alınıp satılırlar ve genellikle birçok kriptoyla aynı temel yazılımla kodlanırlar.

2014’ten beri var olmalarına rağmen, NFT’ler artık dijital sanat eserleri satın almak ve satmak için giderek daha popüler bir hale büründükleri için ün kazanıyor. Kasım 2017’den bu yana NFT’lere harcanan miktar şaşırtıcı bir şekilde 174 milyon dolar.

Genellikle türünün tek örneği veya sınırlı sayıda olan NFT’ler, benzersiz tanımlayıcı kodlara sahiptirler.

Herkes tek tek görüntüleri veya hatta tüm görüntü kolajını çevrimiçi olarak ücretsiz olarak görüntüleyebilir. Öyleyse insanlar neden kolayca ekran görüntüsü alabilecekleri veya indirebilecekleri bir şeye milyonlar harcamaya istekliler?

Çünkü bir NFT, alıcının orijinal öğeye sahip olmasına izin verir. Sadece bu değil, sahiplik kanıtı olarak işlev gören yerleşik kimlik doğrulaması içerir. Koleksiyoncular ise, bu “dijital palavra haklarına” neredeyse ürünün kendisinden daha fazla değer veriyor.

Bir NFT, kripto para biriminden ne kadar farklıdır?

NFT, değiştirilemez jeton anlamına gelir. Genellikle, Bitcoin veya Ethereum gibi kripto para birimi ile aynı tür programlama kullanılarak oluşturulur, ancak benzerlik burada sona erer.

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hem somut hem de maddi olmayan öğeleri temsil eden dijital nesnelerden bir NFT oluşturulur veya “bastırılır”:

• Sanat

• GIF’ler

• Videolar ve önemli spor olayları

• Koleksiyon

• Sanal avatarlar ve video oyunu görünümleri

• Tasarım spor ayakkabılar

• Müzik

NFT’ler ne için kullanılır?

Blockchain teknolojisi ve NFT’ler, sanatçılara ve içerik oluşturuculara mallarından para kazanmaları ve yardım için para toplama adına eşsiz bir fırsat sunuyor. Örneğin, sanatçılar artık sanatlarını satmak için galerilere veya müzayede evlerine güvenmek zorunda değiller. Bunun yerine, sanatçı bunu doğrudan tüketiciye bir NFT olarak satabilir ve bu da onların daha fazla kâr elde etmelerini sağlar. Buna ek olarak, sanatçılar telif ücretlerinde programlayabilirler, böylece eserleri yeni bir sahibine satıldığında bir satış yüzdesi alırlar.

NFT’ler nasıl satın alınır?

Kendi NFT koleksiyonunuzu oluşturmaya hevesliyseniz, bazı önemli öğeleri edinmeniz gerekir:

İlk olarak, NFT’leri ve kripto para birimlerini saklamanıza izin veren bir dijital cüzdan edinmeniz gerekecek. Sonrasında ise, NFT sağlayıcınızın hangi para birimlerini kabul ettiğine bağlı olarak, muhtemelen Ether gibi bir kripto para birimi satın almanız gerekecektir.