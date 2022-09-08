Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, doktorların sabahın erken saatlerinde 96 yaşındaki Elizabeth‘in sağlığından endişe duyduklarını ve bu nedenle kraliçenin tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri belirtildi. Yapılan duyruuda, “Kraliçe rahat bir durumda ve Balmoral’da kalıyor” ifadelerine yer verildi. Saraydan başka bir kaynak ise en yakın kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirilip çağrıldığını ve öldüğü yönündeki iddiaların önemsenmemesi gerektiğini belirtti.

Tüm aile toplandı

Oğlu Prens Charles ile eşi Camilla ve torunu Prens William Balmoral’a gitmek için yola çıkan ilk isimler oldu. Önceki gün doktorları tarafından dinlenmesi ve işlerine ara vermesi tavsiye edilen Kraliçe Elizabeth, kraliyet danışma meclisiyle yapılması planlanan online toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz gün Kraliçe, İskoçya’daki evi Balmoral Kalesi’nde, yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss’ı misafir etmişti. Kraliçe, 70 yıllık taht hayatında ilk kez yeni başbakanı Londra’da karşılamamış, başbakan İskoçya’ya gitmişti. Yeni İngiltere başbakanı Truss, Elizabeth’in hastaneye kaldırılmasının ardından tüm ülkenin bu haberden dolayı endişe ve üzüntü duyduğunu dile getirdi. 96 yaşındaki kraliçe bir süredir sağlık problemleri ile uğraşıyor, yürüme güçlüğü sebebiyle baston kullanıyordu. Tahtın birinci sırasındaki varisi olan oğlu Prens Charles bir süredir Kraliçe’nin görevlerini yerine getiriyordu.

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