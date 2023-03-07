Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman’ı buluşturan Kraliçe dizisinin afişi yayınlandı. Tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanan Queen Sugar uyarlaması dizide, ülkenin en ünlü basketbolcularından biri olan Ateş’in (Gökhan Alkan) adının büyük bir skandala karışması sonucu eşi Deniz’in (Burcu Özberk) hayatının alt üst olmasını konusu işlenecek.

Afişi yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda ise Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca ve Cihat Tamer yer alıyor.

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