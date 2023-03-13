Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman, ödüllü televizyon dizisi Queen Sugar uyarlaması Kraliçe dizisinde buluştu. Ülkenin en ünlü basketbolcularından Ateş’in adının büyük bir skandala karışması sonucu eşi Deniz’in hayatının alt üst olması ve Deniz’in kardeşleriyle olan ilişkilerinin işleneceği dizide yeni gelişmeler yaşandı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu dizinin ilk bölümü yayınlanmadan senarist değişikliği yaşandı. Serdar Soydan, Kerem Bozok ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı dizinin senaristliğini, Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu devraldı. Dün akşam yeni tanıtımı yayınlanan Kraliçe dizisi, 22 Mart Çarşamba günü ilk bölümüyle ekranlara gelmeyi planlıyor.

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