Özel hayatları da dahil tüm dramalarını halkın ve basının gözü önünde yaşayan kraliyet ailesinin üyeleri hakkında her şeyi bildiğini sanan en sadık kraliyet ailesi severlerini bile şaşırtacak yeni bir bilgi paylaşıldı: Kral Charles’ın dalış tutkusu!

Charles’ın 29 Eylül’de İskoçya Abeerdeenshire’daki Küresel Sualtı Merkezi’nde görülmesi ve su altı dalış teknolojisi ve çevre dostu yapay resifleri içeren sergileri incelemesiyle ortaya çıkan bu gerçek, herkesi çok şaşırttı. Bu etkinliğin ardından kraliyet ailesi resmi X, eski adıyla Twitter, hesaplarından Kral Charles’ın sertifikalı dalgıç olup hüküm süren ilk isim olduğunu paylaştı. Üstelik Charles, 1975 yılında Kanada Resolute Körfezi’ndeki Arktik buzun altına yarım saatlik de bir dalış gerçekleştirmiş!

Bu durum insanlar tarafından oldukça ilgi görünce kraliyet ailesi, Charles’ın 1982 yılında Mary Rose isimli savaş gemisini, denizin altından kaldırılmadan önce, tam dokuz kez dalış yaparak ziyaret ettiği bilgisini dalış görüntüleriyle birlikte paylaştı. Kraliyet meraklıları bu durum karşısında şaşkınlıklarını dile getirip, Kral Charles’ı “aksiyon adamı” ilan etti.

Kral Charles kraliyet ailesindeki tek dalış meraklısı da değil üstelik. Prens William ve eşi Kate Middleton 2022 yılında gerçekleşen Karayip turlarında özel bir tüplü dalış gerçekleştirirken, Prens Harry de 2022’nin sonlarında Gabriel George ile Hawaii’de dalış yapmıştı.

Yazı: Beste Doğan