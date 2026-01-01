Solar ışıltı: Ateş grubu

Kendine güven, ışıltı ve sıcak tonlar… Ateş burçları sahneye çıktığında tüm ışık onlara çevrilir. Bu elementin makyajı da aynı etkiyi yaratıyor; günün sonunda ışığın kaynağı sensin. Ateş elementinin verdiği yetkiye dayanarak alevli bir aksiyon alma zamanı!

Masalsı derinlik: Su grubu

Duygusal, sezgisel ve baştan çıkarıcı… Su elementinin makyajı, derinlik hissiyle tanımlanır demek doğru olacaktır. Işığın ve gölgenin flört ettiği tonlar, adeta su damlası gibi içsel romantizmi yansıtıyor. Bu görünüm bir bakışta duygusal bir hikaye anlatır…

Nitelikli vurgu: Toprak grubu

Zarafet, denge ve doğal güzellik… Toprak elementinin makyajı doğadan ilham alıyor. Bej, kum, kahve ve nude tonlarıyla heykelsi yüz hatları vurgusu yaratmak bu elementin olmazsa olmazı! Minimalizmin gücüyle tanımlanan bu görünüm, sessiz lüksü fısıldar.

Zamansız modernite: Hava grubu

Hava burçları için makyaj bir ifade biçimi, düşüncenin aynasıdır. Hafif, şeffaf dokular; pastel renkler ve modern dokunuşlar bu stilin DNA’sında var!

Hazırlayan Merve Su