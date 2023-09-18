Genital estetik, bireylerin beden imajı ve özgüveni üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

İdeal güzellik algısı ve toplumsal normlar, insanların kendilerini olumsuz hissetmelerine neden olabilir. Bu durum, özellikle genital bölgeyle ilgili sorunlar yaşayan bireyler için daha da geçerlidir. Genital estetik ve kozmetik jinekoloji bu sorunları gidererek bireylere daha iyi bir yaşam kalitesi sunmayı amaçlar.

Sadece görüntü olarak değil aynı zamanda birçok şikâyetin giderilmesi için de genital estetik işlemleri uygulanmaktadır. Danışanların ve hastaların bize en çok başvurduğu şikayetler Cinsel ilişkiden zevk alamama, cinsel ilişki sırasında utanma, kendisini eksik ve değersiz hissetme, orgazm olmakta zorlanma, cinsel ilişki sırasında vajinadan ses gelmesi, sık vajinal enfeksiyonlar, perine görüntüsünden rahatsız olma, bikini, tayt, dar pantolon giymekten rahatsız olma ve bisiklete veya ata binerken rahatsızlık ve acı hissetme şeklinde sayılabilir.

Genital Estetik ile tabuları kırıp, özgüveninizi yeniden kazanın!

Genital estetik; Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada en yaygın estetik operasyonlarının başında gelmektedir. Op. Dr. Serpil Kırım geniş bir genital estetik hizmet yelpazesi sunmaktadır. Kozmetik jinekoloji işlemleri, istenmeyen estetik sorunları düzeltmek ve cinsel işlevi iyileştirmek için uygulanır. Genital estetik, genital organlara uygulanan tüm estetik işlemleri kapsamaktadır.

Genital bölge vajina, büyük dudaklar (Labium majus), küçük dudaklar (Labium minus), kızlık zarı ve dudakların üst bölgesinden (Mons pubis) oluşur. Başlıca uygulanan işlemler: vajinoplasti (vajina daraltma) Labioplati (iç dudak estetiği) ,Labium majör argümantasyonu (dış dudak yağ dolgusu ve hyaluronik asit dolgu ), perinoplasti, epizyotomi skar revizyonu ( doğumdaki kesi izinin düzeltilmesi) , genital beyazlatma, genital anti-aging ve orgazm aşısı olarak sayılabilir.

Genital Estetikte Uzman Op. .Dr. Serpil Kırım, Kişiselleştirilmiş Çözümler Sunarak Kadınların Kendine Güvenini Artırıyor.

Genital bölgenin bu bölgelerindeki herhangi bir deformasyon yalnızca estetik açıdan hoş olmayan bir görünüme neden olmakla kalmaz, aynı zamanda kadınlarda güvensizlik, cinsellik isteğinde azalma, memnuniyetsizlik veya utanma gibi sorunlara da sebep olmaktadır.

Özellikle genital bölgesinden estetik olarak memnun olmayan ya da sağlık sorunu yaşayan kadınlar için öz güven problemleri de oluşabilir. Tabii ki özgüven eksikliğinin altında başka bir çok dinamik nedenler de olabilir. İşte bu yüzden ekibimizde bulunan psikoterapistler ile bir ön görüşme yapılıp danışanlarımız bireysel olarak değerlendirilir. Ve ihtiyaç duyan danışanlarımıza işlemler sonrasında da psikoterapi desteklerimiz devam etmektedir. Bu işlemler; yalnızca sağlıklı ve tatminkâr bir cinsel ilişki için değil; kadının sağlıklı, huzurlu ve güzel hissetmesi için de oldukça önemlidir.

Op. Dr. Serpil Kırım genital estetik ve süreçle ilgili şunları söyledi;

‘’Genital estetik operasyonlar ile hem estetik görüntü nedeniyle oluşan memnuniyetsizlikler hem de işlevsel sorunlar iyileştirilir. Dış genital organlarının birbiriyle uyumsuzluğu, görüntü bozukluğuna sebep olmakla birlikte, çoğu zaman biz kadınları rahatsız eden bir durumdur. Bu rahatsızlığın ilk belirtisi de öz güven eksikliğidir. Öz güven eksikliğiniz ise zamanla cinsel isteksizlik veya ilişki sırasında anksiyete gibi ciddi sorunları beraberinde getirebilmektedir. Fakat kadınları hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatsız eden bu sorunun da tedavisi bulunmaktadır. Kadınların utanıp konuşmaktan çekindikleri konuların, aslında hiç de utanılmadan dile getirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Öyle ki; bu durumun bir sağlık sorunu olduğunu biliyor ve bir kadının psikolojisini en iyi şekilde ancak bir kadının anlayacağını düşünüyoruz…’’

Genital estetik işlemleri günümüzde lazer ya da ameliyat ile yapılabilir. Tedavide doğru yöntem hangisi karar vermek için detaylı bir muayene ve ayrıntılı anemnez gerekir. Genital estetik operasyonları kısa sürede tamamlanan ve hastanın ertesi gün günlük hayatına geri dönebileceği kadar kolay uygulanan işlemlerdir. Ancak bu ameliyatların yalnızca alanında deneyimli, eğitimli ve referansları güçlü cerrahlar tarafından uygulanması gerekir. Ayrıca hem karar aşamasında hem de sonrasında psikolojik olarak değerlendirmek ve desteklemek süreçten memnun ayrılmak sağlıklı huzurlu ve güzel hissetmek için oldukça önemlidir.