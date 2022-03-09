Bilimsel dergi Nature’da yayımlanan araştırmada , bilim insanları yüzde 96’sı hafif Kovid-19 semptomları taşımış 401 kişinin beyinlerini, hastalıklarından yaklaşık 4,5 ay önce ve sonra MRI ( Manyetik rezonans tomografi ) yöntemiyle taramalar yaptı. Aynı zamanda araştırma kapsamında enfeksiyon geçirmeyen 384 kişi de incelendi.

Dergi kapsamında gerçekleşen araştırmanın sonucunda, enfekte olmuş katılımcılarda genel beyin boyutunun yüzde 0,2 ile yüzde 2 arasında küçüldüğü ve karmaşık zihinsel görevleri yerine getirmekte daha fazla zorlandıkları görüldü.

Önemli değişikler bulunan araştırmada ayrıca beynin koku ve hafıza ile ilgili bölümlerinde gri maddede kayıpların yaşandığı kaydedildi.

İyileşebilir!

Bilim insanları değişimlerin kalıcı olup olmayacağını öngöremezken, araştırmanın başyazarı Oxford Üniversitesinden Prof. Gwenaelle Douaud, beynin plastik gibi olduğunu söyleyerek, zamanla enfeksiyonun zararlı etkilerinin hafifleyeceği konusunda şans olduğunu ve beynin iyileşebileceğini ifade etti.

Taramalar, Kovid-19 mutasyona uğramadan önceki ve alfa varyantı yaygınken, koku ile tat kaybı birincil semptom olduğu sırada gerçekleştirildi. Bu nedenle Kovid-19 virüsünün tüm varyantlarının bu hasara neden olup olmadığı ise şimdilik bilinemiyor.