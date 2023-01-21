Kova burcu (21 Ocak – 18 Şubat) ve Kova burcunun özellikleri

Zodyağın en sıra dışı ve en insancıl burcu olan Sevgili Kova burçları doğum gününüz kutlu olsun.

Kova burçlarının genel özellikleri nedir gelin birlikte inceleyelim?

Yöneticileri Uranüs’ün getirdiği özgürlük teması ruhlarına işlemiştir. Kurallardan ve kısıtlamalardan nefret ederler. Herkesin eşit haklara sahip olduğunu düşünen Kovaların çok sağlam bir isyankar tarafları da vardır. Toplumsal reformlarda başrol oynarlar. Eski ve çürümüş yapılardan hoşlanmaz ve yeniliklerden beslenirler.

En keyif aldıkları alan ise toplum içinde olmaktır. Bulundukları toplumda oluşan fikirleri düşünceleriyle bir adım ilerisine taşırlar. Ve farklı düşünce sistemleriyle vizyonlarını geliştirirler.

Tüm insancıl taraflarına ek olarak gerçekten yalnız kalmak istediklerinde de tüm çevresine duvar örerler. Ve içeri kimseyi almadan bir süre izole yaşarlar. Müdahale edilirse de sert ve kırıcı olabilirler. Çünkü rasyonel akılları bazen duyguları geri plana itmelerine sebep olabilir. Bu sırada kalp kırdıklarının farkında bile olmazlar.

Hayvanseverlikleri de fazlasıyla ön plandadır. Çünkü evrensel bir düşünce sistemleri vardır. Ve bu sistemde tüm canlıların eşit olduğunu düşünürler. Bu eşit sistem düşünce tarzı kendi sınır ve kişilik tavırlarına da yansır. Karşıt burcu Aslan gibi ‘ben’ demeyi öğrenmeleri biraz zaman alır.

Diğer yandan icat ve bilimsel konularda bu burcun başlıkları altındadır. Hatta en iyi astrologların haritasında mutlaka Kova etkisi mevcuttur.

Sevgili Kova’lar siz olmasaydınız bilim ve teknoloji alanında da bu kadar ilerleyemezdik. İyi Varsınız.. Mutlu yıllar…

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