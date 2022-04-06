2020’de bir araya geldiklerinden beri gündemden düşmeyen ikili Kourtney Kardashian ve Travis Barker, yaklaşık dokuz aylık birlikteliktekilerinden sonra nişanlandıklarını duyurmuştu. Dünyaca ünlü çiftin ne zaman evleneceği konuşulurken, ünlü çifttin Grammy Ödüller’i sonrasında Las Vegas’da gizli bir törenle evlendiklerine dair sosyal medyada söylentiler dolaşmaya başlamıştı fakat kısa süre sonra çifttin evliliklerinin yasal olmadığı iddia edildi.

“Tören yaptılar ama kağıt üzerinde”

Clark County kayıtlarına göre Kourtney Kardashian ve Travis Barker’ın evlilik cüzdanı için başvurmadığını gösteriyor. Page Six’e konuşan çifte yakın bir kaynak; “Bir tören yaptılar ama kağıt üzerinde henüz yasal değil” dedi. , One Love Chapel’de tam anlamıyla Vegas tarzı bir törenle ilişkilerini kutlayan ikili törende katılımcıların fotoğraf çekmesini yasaklarken, bu özel günün fotoğraflaması için kişisel fotoğrafçıları ile anlaştılar.