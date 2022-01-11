Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Hande Erçel, hastalık sonrası ilk kez görüntülendi.

Sevgilisi Kerem Bürsin‘le birlikte koronavirüse yakalanan Erçel, karantinayı sevgilisiyle geçirmişti. Koronavirüsü atlattıktan sonra ilk kez görüntülenen Erçel, çalıştığı menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi. Hastalık sürecini anlatan ünlü oyuncu, karantina süreciyle ilgili şunları söyledi: “Zor bir süreçti, gerçekten zor bir hastalıkmış. Geçiren herkese geçmiş olsun. Bütün herkeste dikkat etsin.”