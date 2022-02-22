İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Koronavirüs salgınında tespit edilen her yeni varyantıyla birlikte farklı belirtilerle karşılaştıklarını söyledi.

Son zamanlarda Omicron varyantına bağlı olarak bazı hastalarda Koronavirüsün yaygın belirtileri olan, solunum sıkıntısı, ateş ve eklem ağrısı gibi semptomların yanı sıra cilt döküntüsü, kızarıklık ve kaşıntı belirtileriyle hastaneye müracaat eden birçok hastayla karşılaştıklarını belirten Şener, özellikle hastalığı atlatmış gruplarda gözlemlenen bu belirtilerin çocuklarda ve yetişkinlerde görülme sıklığının arttığını ifade etti.

Ciltteki alerjik reaksiyonlara dikkat!

Hastalığı atlatmış kişilerin kanında bulunan antikorun kişinin yeniden virüsle karşılaşması halinde ciltte alerjik reaksiyon gösterebildiğine işaret eden Şener, aynı zamanda hastaların hiçbir belirti göstermese dahi ciltte alerjik belirtiler gösterdiğini vurguladı. Dermatologların benzer şikayetlerle gelen hastaları PCR testine yönlendirdiklerini ve tedavi şablonu çizildiğini söyleyen Prof. Dr. Alper Şener, bu lezyonların görüldüğü kişilerin hastalığı daha hafif atlatmasına rağmen kızarıklıkların yayılma olasılığının dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini ifade etti.