Tüm dünyayı saran koronavirüs için yeni bir hap geliştirildi. İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu (MHRA) Kasım 2021’de yeni hap için kullanım onayı verdi. Molnupiravir etken maddeli antiviral hapın, daha önce kullanılan bir ilaç olmadığını belirten Dr. Songül Özer, ilaç hakkında “Covid-19 hastalığının tedavisi için üretildi. İlacın etki şekli, insan vücuduna giren virüsün hücre içinde iken üremesinin yani çoğalmasının engellenmesi şeklinde. Yani bu hap, koronavirüsün vücuda girmesini engellemiyor, vücuda girmiş olan virüsün çoğalmasını engelliyor.” ifadelerini kullandı.

Hastaneye yatmadan tedavide kullanılabilir!

ABD merkezli ilaç şirketi MSD ve Ridgeback Bioterapötiks tarafından üretilen ilacın, siparişini ABD, Avustralya ve Singapur geçtiğimiz ekim ayında vermişti. İlaç hakkında Bakan Koca, Türkiye’de üretimine başlanan Molnupiravir ilacının, kullanımının gelecek hafta itibariyle başlayacağını ve ilk olarak 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara temin edileceğini duyurdu. Hapın hastaneye yatmadan tedavide önemli bir araç olacağını düşünen uzmanlar, ilaç kullanımında doğru zamanlamanın çok önemli olduğunu vurguluyor ve ilacın başarısının, ilk bulgulardan hemen sonra kullanılmasında olduğunun altını çiziyor.