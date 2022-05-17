Araştırmacıların amacı, hastaneye yatan Koronavirüs hastalarının hastalığı yendikten sonra uzun vadedeki sağlıklarını ve uzun vadede Koronavirüs belirtilerini ölçmek ve analiz etmekti.

The Lancet Respiratory Medicine’de yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatanların en az %50’sinde hastalıktan iki yıl sonra bile en az bir belirtiye rastlanıyor.

2 yıl sonrasında bile devam eden nefes darlığı, yorgunluk, uyku güçlüğü…

Günlük hayatta zaman içinde normalleşmeye başlansa da, Koronavirüs atlatmış olan bireylerin, diğer bireylere oranla hala daha kötü sağlık ve yaşam şartlarına sahip olma eğilimi fark edilmekte. Hastalığın üzerinde iki yıl geçmiş olsa bile bireylerde hala uyku güçlüğü, yorgunluk, nefes darlığı gibi semptomların birine veya daha fazlasına rastlanmakta. Ruh sağlığı için yapılan araştırmalarda ise hastalık geçirmiş olanların %11’inde depresyon, %13’ünde anksiyete belirtileri görülüyor.

Koronavirüs hastalarından 1.192 tanesi takipte kalındı

2020 yılında Çin’in Wuhan kentinde Koronavirüs hastalığına yakalanarak hastaneye kaldırılan 1.192 hastayı takipte kalan bilim insanları, semptomlar başladıktan 6 ay, 12 ay ve 2 yıl sonra hastaları kontrol etti.

Araştırmadaki Koronavirüs hastası katılımcıların çoğunun erkek olduğu ve ortalama yaşın 57 olduğu bilinmekte. Hastalara bazı laboratuvar testleri, yürüme değerlendirmeleri ve ruh sağlığı değerlendirmeleri yapıldı. Bazılarında solunum fonksiyonları da kontrol edildi.

Araştırma sonucuna göre, hastalığın üzerinden altı ay geçmesine rağmen katılımcıların %68’inde en az bir Koronavirüs semptomunun uzun süreli olarak devam etti belirlendi. Hastalığın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra ise bu oran %55’e düştü. Araştırmayı yürüten bilim insanları hastaları takipte kalmayı düşündüklerini dile getirdi.

Koronavirüs’ün uzun vadeli etkileri görülmekte

Koronavirüs geçiren bireylerin büyük bir çoğunluğunda uzun vadeli etkiler görüldüğüne dair kanıtlar artmakta.

Araştırma, Çin-Japonya Dostluk Hastanesindeki doktorlar tarafından yönetildi. Araştırmanın başında bulunan Prof. Bin Cao, “Bulgularımız, hastaneye kaldırılan Covid-19’dan kurtulanların belirli bir kısmı için, enfeksiyondan kurtulmuş olsalar da tamamen iyileşmek için iki yıldan fazla bir süreye ihtiyaç olduğunu gösteriyor” diye belirtti.

Cao, araştırmanın amacını açıklarken “Koronavirüs hastalığından kurtulanların, özellikle uzun süreli Koronavirüs semptomları olanların devam eden takibi, hastalığın daha uzun seyrini anlamak için ve iyileşme için rehabilitasyon programlarının faydalarının daha fazla araştırma için çok önemlidir” diye belirtti.