AA muhabirine konuşan Şener, Türkiye’nin üç büyük kentinde vaka sayılarının düşmeye başlamasının, salgının kontrol altına alınmaya başladığının sinyali olabileceğini belirtti.

”Çözülme periyoduna girdi”

Vaka düşüşünü özellikle mart ayının ikinci haftasında beklediklerini söyleyen Şener, bu durumun rehavete neden olmaması gerektiğinin altını çizen, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener,”Omicron varyantı, Türkiye’de yaptığı pikten sonra artık, çözülme periyoduna girdi diyebiliriz. Artık kaybolmaya da yavaş yavaş başlayacaktır. Olgu sayılarının düşmeye başlaması dolaylı yoldan sürü bağışıklığının emareleri. Omicron dalgası bitti ya da bitiyor diyebiliriz. Toplumsal sürü bağışıklığının gelişmesini telaffuz etmemiz için, toplumda aşılanan kişi oranının ve hastalığı atlatmış kişi sayısının, toplamının yüzde 80 bandının üzerinde olması gerekiyor. Bu toplam buna yakın ama bunun üzerinde değil” dedi.