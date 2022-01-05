Son dönemde Covid-19 salgının hızla yayılması ile ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener’den kritik uyarı geldi. Grip, influenza ve solunum yolları ile buna benzer virüslerde artış yaşandığını belirten Şener, “Koku ve tat almama ve ishal varsa mutlaka bir an önce Covid-19 testi yapılması lazım” dedi.

Covid-19 ile üst solunum yolları enfeksiyonları ile karıştırılıyor

Covid-19 ile üst solunum yolları enfeksiyonları bulgularının birbirleriyle karıştırıldığını belirten Şener, “Üst solunum yolları enfeksiyonlarında burun akıntısı, tıkanıklığı, hapşırma, boğaz ağrısı, boğazda yanma ve batma hissi, kas eklem ağrısı ve beraberinde de yüksek ateş olabiliyor. Bu bulgular hepimizin bildiği gibi mevcut Covid-19 bulgularıyla da örtüşüyor. Koku ve tat almama ve ishal varsa mutlaka bir an önce Covid-19 testi yapılması lazım. Ama Türkiye’de yapılan bu tip analizler ve çalışmalarda görüldü ki bunların aslında büyük bir kısmı grip ve influenza gribi. Maske ve mesafe gibi önlemlere yeterince uymuyoruz, buna bağlı olarak Covid-19 yanında, grip ve influenza ve solunum yolları ile buna benzer virüslerde artış yaşandı” dedi.