Bilim insanları, mikrobotlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış ve görme engelli insanlara da yardımcı olabilecek küçük bir elektrikli göz geliştirdi.

ABD’li bilim insanları, önceki cihazlara kıyasla renkleri hassas bir şekilde ayırt edebilen ve küçük ayrıntıların görülmesini sağlayan elektrikli bir göz geliştirdi. Söz konusu teknolojinin ilerleyen zamanlarda görme engelli insanlara yardımcı olacağı düşünülüyor.

Yardımcı fizik profesörü Sidong Lei liderliğindeki ekibin amacını küçük robotların gözleri olarak çalışabilen, insanların ve daha büyük ölçekli botların ulaşamadığı alanlara erişebilen mikro ölçekli bir kamera oluşturuyor.