Kahramanmaraş’da meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan ABD’li deprem uzmanı Doç. Dr. Judith Hubbard, İstanbul’da beklenen depremle ilgili bir makaleye atıfta bulunarak “Şimdi her zamankinden daha fazla, bu makale son derece ciddi” diye kaydetti.

ABD’nin New York eyaletindeki Cornell Üniversitesi Jeoloji bölümünde araştırmalarda bulunan Hubbard, neredeyse 20 milyon nüfusu olan İstanbul’un güneyinde kırılmaya hazır bir fay olduğunu söyleyerek “Bölgede deprem boşluğu var” ifadelerinde bulundu.

Twitter hesabından bir dizi tweet atan deprem uzmanı, “Bu fay segmentinde 1509 ve 1766’da meydana gelen son iki büyük deprem ve muhtemel tekrarlama aralığı 200-250 yıl ile, fayın bu kısmı herhangi bir zamanda bir deprem üretebilir” şeklinde yazdı.