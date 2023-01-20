Sam, Tara ve Chad ile Mind Meeks-Martin kardeşler kalabalık içinde anonimlik kazanmak için New York’a taşınırlar. Grup, Ghostface ile ölümcül karşılaşmalarının ardından derinden yaraların, fakat hayatlarına devam etmeye hazırdırlar. Ne yazık ki onlar için elverişli olan bu büyük kent, yeni bir katil veya katillerin saklanması için çok iyi bir yerdir.

Başrollerinde Courteney Cox, Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown ve serinin 4’üncü filminden tanıdığımız Hayden Panettiere’nin olacağı filmin oyuncu kadrosunda ise Samara Weaving, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Jack Champion gibi isimler de yer alacak. Hayalet maskeli bir katilin New York sokaklarında terör estiereceği Çığlık 6 filmi, 10 Mart’ta beyazperde ile buluşacak.