Tarot filminden ilk fragman paylaşıldı. Avantika, Harriet Slater, Jacob Batalon ve Olwen Fouéré gibi oyuncuları ağırlayan yapım yılın dikkat çekici korku anlatıları arasında yer alıyor.

2024 yılı şimdiden Nosferatu, The First Omen ve Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 gibi birçok korku filmi ile türün hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Sony Pictures imzasıyla izleyicilerle buluşacak doğaüstü temalı korku filmi Tarot da yılın beklenen yapımları arasında. Önceden Horrorscope adıyla geliştirilen yapım, sonrasında isim değiştirerek daha sade bir başlığı tercih etti.