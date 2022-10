Parker Finn’in ilk uzun metrajlı filmi olma özelliğini taşıyan Smile, 30 Eylül 2022 tarihinde vizyona girdi. Film hafta sonu Amerika gişesinde hakimiyet kuran Avatar ve Don’t Worry Darling’i geçerek 22 milyon dolar hasılat ile listelerin başına geçti. Bir psikiyatri hastasının ölümüne tanık olan Dr. Rose Cotter’ın yaşadıklarını konu alan korku filmi, reklam kampanyasıyla da oldukça dikkat çekmişti. Filmin yapımcılığını üstlenen Paramount Pictures, Smile oyuncularını bir beyzbol maçına seyirci olarak yerleştirerek gülümsemeleriyle kameralara yansımalarını sağlamıştı. İşte o kampanyadan görüntüler…

The absolute balls on this security guard to confront a literal demon pic.twitter.com/39o7is11PU

— Jomboy Media (@JomboyMedia) September 24, 2022