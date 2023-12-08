Daha önce hiçbir ortamda bir araya gelmediğiniz ve tanımadığınız biriyle görüşmek konusunda ne düşünüyorsunuz? Kör randevu (blind date) sayesinde hayatınızın aşkıyla buluşmanız mümkün…

İş yerinden bir arkadaşınız sizi biriyle tanıştırmak istiyor. İkinizin birbirine çok uygun olduğunu ve anlaşabileceğinizi düşünüyor ama siz tanımadığınız biriyle yemeğe çıkma konusunda tereddüt yaşıyorsunuz. İşte kör randevu (blind date) tam olarak bu anlama geliyor.

Kör randevu, iki kişinin ilk kez bir yerde buluşması ve onları tanıştıracak başka kimse olmaması anlamına geliyor. Günümüzde birçok çift kör randevu (blind date) sayesinde tanışıyor. Bir yabancıyla vakit geçirmek ilk başta sizi biraz strese sokabilir ancak doğru adımları takip ederseniz başarılı bir randevu geçirmemeniz için bir sebep yok.

Başarılı bir kör randevu için yapılması gerekenler

– Olumlu bir tutumla yaklaşın. Önyargılarınızı bir kenara bırakın

– İçinde rahat hissettiğiniz kıyafetleri tercih edin. Bu sizi özgüvenli hissettirecektir.

– Beklentilerinizi dengeleyin. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz bu nedenle açık bir zihinle gidin.

– Anda kalın. Ters gidebilecek şeyler yerine yanınızdaki kişiyi tanımaya ve iyi vakit geçirmeye çalışın.

– Kişisel konuları konuşmak konusunda temkinli olun. Henüz birbirinizi yeterince tanımıyorsunuz. Rahatsız olabileceği konulardan uzak durun.

– Açık iletişim kullanın. Ona sorular sorun, tanımaya çalışın. Ancak “sorguya çekmek” yerine daha gündelik sorular tercih edin.