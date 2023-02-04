Kopenhag Moda Haftası’ndaki stil görünümleri bizi kışın dondurucu soğuğuna karşı cüretkar ve cezbedici duruşuyla kış modasının ruhunu daha farklı bir tutkuyla yakalayabileceğimizi gösteriyor. Kopenhag Moda Haftası konukları, sokak stilleriyle bunu en çarpıcı şekilde yansıttı.

Söz konusu sokak stili olduğunda akla ilk gelen ‘Parisliler’ olsa da, son yıllarında Kopenhag’da bulunanlar, klasik parçalara yeni bir devinim getirerek ritmi ileriye taşıdı. İskandinav tarzının başlı başına eşsiz bir zevk olmasının yanında bir de Kopenhag Moda Haftası katılımcıları tarafından eklenen parlak-renkli detaylarla beraber son dönemin stil ilhamı konusunda en gözde trendi olacak gibi görünüyor. Soğuk mu? Hiçbir şekilde stil estetiğimizden taviz veremez. O halde, beraber kışın soğuğuna karşı Kopenhag stillerinden ilhamımızı alalım!

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Ecrin Engin