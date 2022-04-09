Şarkıcı Gülşen’in “Söylemezsem Olmaz” adlı programda kendisini hedef gösterip hakaret ettikleri iddiasıyla 1 ay konuşmama kararı aldırdığı sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto mahkemeye itirazda bulundu.

İddiaya göre sunucular, Gülşen’i, “Lolipop” adlı şarkısı için verdiği pozlar nedeniyle eleştirmişti.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, şarkıcı, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulunmuştu. Talebi haklı bulan mahkeme, davalıların 1 ay süreyle Gülşen’e yönelik hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetmişti. Üç sunucu kararla ilgili itiraz dilekçesi verdi.

Ancak mahkeme, önceden verilen tedbir kararının yasanın amacına uygun olduğu gerekçesiyle itirazı reddetti.