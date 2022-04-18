Özellikle Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla hiçbir haksızlığa sessiz kalamayan Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid düşüncelerini özgürce dile getiriyor.

Bella Hadid geçtiğimiz günlerde işgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin halkına zulmünü paylaşmıştı. Mescid-i Aksa’daki Cuma namazında yaşanan saldırıları kınayan paylaşımlar yapan Hadid’in hesabına, Instagram tarafından sansür ve kısıtlama gelmişti.

Paylaşım yapması engellenen ünlü model, duruma büyük tepki gösterdi. Bella Hadid Ukrayna’da yaşananların paylaşıldığı görüntüler hiçbir şekilde engellenmiyorken, Filistin’in sesinin duyulmasının istenmediğini düşündüğünü belirtti.

‘Filistin’de tam şu anda olan bitenlere öfkeliyim. Ama üzücü olan ise medyada, arkadaşlarım arasında, toplumda ve dünyada Filistin’de olanlarla ilgili hiçbir şey paylaşılmaması.’

Hadid daha sonra yaptığı paylaşımlarda İsrail askerlerinin Filistin halkına yönelik eylemlerinde hiçbir mazeretin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Bella 🦋 (@bellahadid)’in paylaştığı bir gönderi

‘Silahları, kurşun geçirmez yelekleri olan güçlü bir asker, daha GÜÇLÜ hissetmek için bir yaşlıyı kaç kere tekmelemelidir? İnsanların ilgisini çekmek için, bir hükümet sistemi tarafından kaç bebek ve çocuğun öldürülmesi gerekiyor? Bizim (çocukluğumdan beri Filistinli olmamdan kaynaklı bana da söylendiği gibi) sadece hayatta olduğumuz ve halkımız için ayaklandığımız için ‘terörist’ olarak adlandırılmamıza izin vermeyeceğim. Doğru olanı savunduğum için buna izin vermeyecekler. Bu işgal pek çok kadın, çocuk ve erkeğin hayatına mal olmasının yanı sıra, başka insanların da adını lekeliyor. Bu çok üzücü ve mide bulandırıcı.’

Filistinliler’in yıllardır çektiği işkencelerden bahseden Hadid, yaşananların hiçbir mazereti olmadığını da ekledi.