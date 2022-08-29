30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Samsun’da sahne sahne alan Demet Akalın, sahneye çıktığı andan itibaren kendisi ve dansçıları, izleyicilerden biri tarafından tutulan lazere maruz kaldı. Ünlü şarkıcı bu duruma çok öfkelendi.

Görevlilere “O Zeki arkadaşı alın. Şşşt alo.. Gözümüze gözümüze lazer tutan abi. Hemen alın onu ordan. Hiç hakkın yok! Alın onu oradan. Göremeyecek adam. Program başladığından beri ayıptır ya.” şeklinde seslenen Akalın, şahsın hemen etkinlikten çıkartılmasını istedi.

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