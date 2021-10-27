Koleksiyon: Meme Kanserinde Farkındalık

#FIGHTLIKEAGIRL (Kadın Gibi Dövüş) hashtagiyle satışa sunulan koleksiyonda kadın gücüne vurgu yapılıyor. Koleksiyondan elde edilecek gelirin bir bölümü Kansersiz Yaşam Derneği‘ne bağışlanacak. Birbirinden farklı ve sınırlı sayıda üretilen koleksiyonun satışı sadece mağazada yapılmakta.

Son 25 yılda ülkemizde 3 kat artan meme kanseri; her 8 kadından birini ne yazık ki etkisi altına alıyor. Vücudumuzda gizlice ilerleyen hastalıkta, hastaların sadece yüzde 35’ine erken tanı koyuluyor. Erken tanı ise her hastalıkta olduğu gibi hayat kurtarıyor.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı: Ekim

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” ilan edilen ekim ayı; erken tanının önemini vurgulama amacı güdüyor. 15 Ekim “Dünya Meme Sağlığı Günü” olarak kabul edilmiş ve 26 Ekim meme kanserini sembolize eden “Pembe Kurdele Takma Günü” olarak belirlenmiştir.

Erken tanı hayat kurtarır!