21 Mart tarihinde saat 20:23’te Koç burcunun 0 derecesinde yeniay gerçekleşecek. Koç burcunun ilk derecesinde olması burcun doğasının fazlasıyla ön planda olacağını gösteriyor. İlk derece Koç çok yoğun bir başlatma enerjisi taşır. Hem yeni ayın başlangıçlara vurgu yapması hem de 0 derecenin bu etkisi dürtüsel bir başlatma enerjisini de tetikleyecektir. Sabırsız bir ruh halinde olacağımızı da söyleyebilirim.

Peki burçlara etkisi neler olacak? Gelin birlikte inceleyelim

KOÇ BURCUNA ETKİSİ

Zaman sizin için çalışıyor Sevgili Koç burçları!… Jüpiter de burcunuzda ilerlerken bu yeni ay size güçlü bir motivasyon verecek. Özellikle anlaşma, sözleşme ve iletişim işlerinde yepyeni başlangıçlara gebe bir zaman diliminde olacaksınız. Ayrıca dış görüntünüzü yenilemek içinde harika enerjiler var. Cesaretinizi toplayın ve çabuk kırılmasına izin vermeyin! İstikrar başarı getirir…

BOĞA BURCUNA ETKİSİ

Koç yeniayı size güçlü bir farkındalık getiriyor Sevgili Boğa burçları… Her şeyin bir bir önünüze dökülmesine ya da arkanızdan yapılan dedikoduların ifşa olmasına hazır mısınız? Sıkı bir 15 günlük zaman diliminde olacaksınız. Bilinçaltınız da yoğun bir öfke hissedebilirsiniz. İletişim dilinize dikkat edin, fevri çıkışlarla ilişkilerinizde toparlanması güç yaralar açmayın.

İKİZLER BURCUNA ETKİSİ

Koç yeniayı sizlere yepyeni ortamlar getirecek Sevgili İkizler burçları… İletişim trafiğiniz hızlanıyor. Sosyal ortamların aranılan kişisi olacaksınız. Bu dönemi değerlendirin. Projeler ve sosyal bağlantılarla kuracağınız iletişimler bu dönem hayallerinizi gerçekleştirmenize katkı sağlayabilir. Ayrıca kariyerinizin getirisi, tamamlanan projelerin ödemelerini de bu dönem alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCUNA ETKİSİ

Koç yeniayı sizlere kariyer fırsatları ile geliyor sevgili Yengeç burçları… Terfi alabilir ya da istediğiniz bölüme geçiş yapabilirsiniz. Kariyer alanında kesinlikle dikkat çekiyor olacaksınız. Başlatma enerjisini kullanın ve bolca iş görüşmesine gidin. Ya da patronunuzla konuşmayı erteliyorsanız şimdi harekete geçmenin tam zamanı… ‘Evren hareketi alkışlar’ yeniay mottonuz olsun…

ASLAN BURCUNA ETKİSİ

Yeniay sizlere seyahat fırsatları getiriyor Sevgili Aslan burçları… Geçtiğimiz iki senenin yükünü üzerinizden atacağınız bir zaman diliminde olacaksınız. İyimserliğiniz ve yaşam enerjiniz yükselecek. Ataleti seyahatlerle atabilir ve yepyeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Yeniden öğrenci olma fikri sizi cezbedecek. Ayrıca çocuğunuz varsa onun eğitimi sebebiyle yurtdışına taşınma gündemleri de olabilir.

BAŞAK BURCUNA ETKİSİ

Yeniay sizlere maddi alanda yenilikler getirecek Sevgili Başak burçları… Çekmek istediğiniz krediye bu dönemde başvurabilirsiniz. Nafaka, miras ve eşten gelen gelirler alanınızda yepyeni gelişmeler söz konusu olabilir. Ayrıca bu dönem sizler spiritüel konulara merak salabilir ve okült konuları araştırmaya başlayabilirsiniz.

TERAZİ BURCUNA ETKİSİ

Yeniay sizlere yeni ilişkiler getiriyor Sevgili Terazi burçları… Ortaklık için adım atabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ya da mevcut ortaklıklarınızda yepyeni bir sürece geçiş yapabilirsiniz. İkili ilişkileriniz canlanacak. İkili ilişkilerdeki ateş etkisi size ciddi bir ilişki de getirebilir. Kariyer alanınıza da görünüm yapan bu yeniay anlaşma ve sözleşmeler içinde fırsatlı gündemleri beraberinde getiriyor olacak.

AKREP BURCUNA ETKİSİ

Yeniay sizlere yeni rutinler getiriyor Sevgili Akrep burçları… Sağlık alanında yepyeni beslenme rutinlerine geçmenize olanak sağlayabilir. Uzun süredir ertelediğiniz diyet programlarına başlayabilirsiniz. Ayrıca çalışma ortamınızı yenileyebilir. Ekip çalışmalarında güzel başlangıçlar yapabilirsiniz.

YAY BURCUNA ETKİSİ

Yeniay sizlere pozitif ivme getirecek Sevgili Yay burçları… Öncelikle yaşam enerjinizde gözle görülür bir artış olacak. Kolektifte olanlar bile sizin modunuzu düşüremeyecek. İçinizdeki yaratıcılık çok aktif hale gelecek, becerileriniz artacak. Ayrıca aşk hayatınıza da etki edecek bu yeniay da yeni bir ilişkiye başlama fırsatı da yakalama şansınız olacak.

OĞLAK BURCUNA ETKİSİ

Yeniay sizlere Aile alanından etki getirecek sevgili Oğlak burçları… Ev, aile, kökler bu dönemin ana maddeleri olacak. Kendi evinizi yenilemek, dekorasyon değişikliği yapmak ya da evinizi tadilata sokmak için doğru zamanlarda olacaksınız. Diğer yandan aile büyüklerinizin hayatındaki yeni gelişmeler de sizi meşgul edebilecek olaylar getirebilir.

KOVA BURCUNA ETKİSİ

Yeniay size değişim getiriyor Sevgili Kova burçları… Yakın çevre ve kardeşlerinizin hayatında yeni başlangıçlara gebe bir zaman dilimindesiniz. Onlarla ilgilenebilir ya da siz onlardan bu dönemde destek alabilirsiniz. Ayrıca yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Küçük molalar verebileceğiniz seyahatlerde size iyi gelecektir.

BALIK BURCUNA ETKİSİ

Yeniay size yeni kazanç kapıları getiriyor Sevgili Balık burçları… Alma verme dengenizi tekrardan gözden geçireceksiniz. Bu yeniay ile gelirlerinizi arttırmak adına planlar yapmak ve harekete geçmek için çok doğru bir zaman diliminde olacaksınız. Kaynaklarınızı doğru yönetmek için yeni yatırım araçlarına da başvurabilirsiniz.

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