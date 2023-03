Koç burcu ve Koç burcunun özellikleri

21 Mart – 20 Nisan tarihleri arasında doğanlar Koç burcu oluyor ve insanlar da Koç burcunun özellikleri konusunda merak içerisinde olabiliyor…

12 burcun ilki olan ve başlatma enerjisiyle dolu sevgili Koç burçları doğum gününüz kutlu olsun!…

Güneş Koç burcuna geçmişken zodyağın en savaşçı burcunu gelin birlikte inceleyelim…

Savaşçı ruhları yönetici gezegenleri Mars’tan gelir. Rekabetçi, sportmen, tutkulu, dürüst ve güçlüdürler. İlk burç olmalarından dolayı içlerinde her şeyi ilk yapan olma arzusu yatar. Asla ikinci olmayı kaldıramazlar. Siz gelirken ben dönüyordum cümlesi onlar için yaratılmıştır.

Yalnız başlatma işinde başarılı oldukları kadar sürdürme işinde başarılı değillerdir. Sabırsız ve hemen aksiyon alma istekleri onları maymun iştahlı kılar. Önce hareket edip sonra düşünmeleri zamanı yönetmekte bazen zorlanmalarına sebep olur.

Organizasyon işinde ise çok başarılıdırlar. Tek seferde birden fazla işi bitirebilir ve kolay kolay yorulmazlar. İçlerindeki çocuksu ateş onları her daim canlı kılar. Sevdiklerini de fazlasıyla sahiplenirler ve ilişkilerinde oldukça kıskançtırlar. Ama kendileri de oldukça sadık bir partner olurlar. Ve kartlarını her daim açık oynarlar. Onlara meydan okuyacak bir partner ise ilişki de heyecanlarını her daim sıcak tutar. Sevdiklerine cesaret verme konusunda ellerine kimse su dökemez. Başlamaktan korktuğunuz bir işiniz olduğunda hemen Koç burcu olan arkadaşınıza danışın çünkü gerekli motivasyonu kesinlikle verecektir.

Koç burçlarının diğer bilinen özelliği ise öfkeleridir. Çok çabuk öfkelenirler ama aynı oranda saman alevi gibi bir anda sönerler. Hareketsiz ve ağır insanlara ise asla tahammülleri yoktur. Gecikmelerden haz etmezler. Girişimci yönleri onları iş hayatında başarılı kılar. Görmezden gelinmekten nefret ederler ve ben buradayım diyen bir auraları ile dikkat çekerler.

