29 Eylül günü Koç burcunun 6 derecesinde Dolunay gerçekleşecek. Koç burcunda olan Dolunaylarda agresyon yüksek olur. Duygusal iniş çıkışları fazlasıyla yaşattığı için ikili ilişkilerin hassas olacağı bir süreci tetikleyen zamanlardır. Dolunay anında Yay burcu yükseliyor olacak. Yöneticisi Jüpiter’in 6.cı evde olmasından dolayı sağlık konularında bazı gündemlerin olacağına işaret ediyor.

Yükselen burçlara göre etkilere gelecek olursak;

KOÇ; Sizler için farkındalık zamanı! Yeni bir ben yaratma yönünde gökyüzü sizi oldukça destekliyor. Kabuğunuzu kırıp farklı tepkiler vereceksiniz. Dolunay’ın burcunuzda gerçekleşmesinden dolayı dürtüselliğiniz artabilir. İlişkilerinizi iyi yönetmeye çalışın.

BOĞA; Kontrol dışı bir alandan dolunayı yaşayacaksınız. Ruhsal sağlığınız ön plana çıkıyor. Bu dönemi biraz içe dönük geçirmek size iyi gelebilir. Rüyalarınızda inanılmaz bir artış olacak. Gece uykularınız Dolunay sürecinde etkileneceğinden uykusuzluk olabilir.

İKİZLER; Sosyal çevrenizden etki alacaksınız. Arkadaş çevrenizle olan diyaloglarınızı bu dönem iyi yönetmeye bakın. Ani ve fevri çıkışlar yapmamaya özen göstermelisiniz. Diyaloglarınızı iyi yönetirseniz arkadaş çevrenizden fayda sağlayacağınız bir zamanda olacaksınız.

YENGEÇ; Kariyer alanınızda gerçekleşen Dolunay ile bir tamamlanma yaşayacaksınız. Statünüzün değişebilme durumu söz konusu olabilir. Bekarlar evlenebileceği ya da evlilerin ebeveyn olabileceği durumlar tetiklenebilir. Siz de gerçekte ne istediğinizi fark edeceksiniz.

ASLAN; Destekli etkiler alacağınız bir Dolunay enerjisinde olacaksınız. Alacağınız eğitimlerle bir konuda uzmanlık kazabilirsiniz. Fikirlerinize, söylemlerinize pozitif bir etki gelecek. Ve kendinizi daha iyimser hissedeceksiniz. Eşinizin ailesi, uzak akrabalarınızla ilgili gündemlerde bu süreçte olabilir.

BAŞAK; Finansal konularınızı masaya yatıracaksınız. Ortaklarınız varsa borçların eşit bir şekilde paylaşılması ve yapılandırılması söz konusu olabilir. Yeni bir yatırımcı bulma konusunda fırsatlar önünüze gelebilir. Okült konulara ilgi duyabilirsiniz.

TERAZİ; Sizler için inanılmaz derecede önemli bir Dolunay sürecinde olacaksınız. İkili ilişkilerdeki yerinizi sorgulayacaksınız. Eş ve ortaklarınızla olan diyaloglarınızda agresyon yükselebilir. Ayrıca sizde hayatınızdaki kişiyle ilişkinize devam edip etmeme kararı alabilirsiniz.

AKREP; Çalışma hayatınızda olan dolunay ile işten ayrılma ya da farklı bir ekiple çalışmalara başlama gibi gündemleriniz olabilir. Yeni sorumluluklar alabilirsiniz. İşbirlikleriniz ve yoğun gündemler de bu dönem gerçekleşebilir. Sağlığınızda ışık altında olacağından tedavi süreçleriniz netleşecektir.

YAY; Aşk hayatınızın canlandığı süreç başlıyor. Flört etme anlamında oldukça fazla fırsatınız olacaktır. Hayatın keyfine odaklanmak isteyeceksiniz. Yatırım anlamında ince eleyip sık dokumaya özen göstermelisiniz.

OĞLAK; Miras bölüşmesi ya da bir mülkün paylaşılması gibi gündemler sizi bekleyebilir. Aile hayatınıza odaklanmak isteyeceğiniz bir süreçte olacaksınız. Gerginlik ve tartışmacı tutumlar ani yükselmelere sebep olabilir.

KOVA; Araç alım satımı gibi gündemler olabilir. Bu dönem agresyon artacağından trafikte hız yapmamaya özen gösterin. Anlaşma ve sözleşmeler için oldukça bereketli bir süreçte olacaksınız. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizde ön planda olabilir.

BALIK; Maddi alanda gerçekleşen Dolunay yeni bir gelir kapısı açma şansı verebilir. Sizlerde çok fazla harcama yapma eğiliminde olabilirsiniz. Riskli yatırımlardan uzak durmanız gereken bir süreçte olduğunuzu bilmelisiniz.