Klorofil suyun Tik Tok sayfanda senin için önerilenlerde, FYP, yemin edenlerin yararlarının çeşitliliği hakkında övünmesiyle görmüş olabilirsin. Eğer biyoloji sınıfında dikkat ettiysen, klorofilin bitkilere yeşil rengini verdiğini ve fotosentezde rol oynadığını biliyorsundur, peki bitki besinlerinin yapımına yardımcı olan yeşil pigmentin insan sağlığıyla ne alakası var? Sağlık konusunda etkili olanlara göre, sıvı klorofil takviyeleri sivilcelerden vücut kokusuna kadar her şey için mucizevi bir tedavidir. Bunlardan bazıları daha makul, bazıları ise gerçek olamayacak kadar iyi ve hangisinin inandığını kendiniz belirlemek zor olabilir. Bu nedenle, klorofilli su iddiasını ele almaları için iki kayıtlı diyetisyene başvurduk. Potansiyel faydalardan denemeye değer olup olmadığına kadar klorofilli su hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin.

Klorofil Suyu Nedir?

Klorofil çimenleri ve yapraklara yeşil rengini veren doğal bir bileşen ve aynı zamanda bitkilerin güneş ışığını besin maddelerine dönüştürdüğü fotosentez sürecinde de başrol oynar. Brokoli, lahana, ıspanak, maydanoz gibi tüm yeşil bitkiler klorofil içerir. “Teknik olarak klorofilin olarak bilinen sıvı klorofil, temel olarak bitki maddesinin yoğunlaştırılmış bir ekstraktı olan insan yapımı formdur” diye açıklanıyor.

Bir başka görüşe göre ise klorofil, antioksidan özellikleri ve genel sağlık yararları nedeniyle tüketilmesi popülerdir ve çoğu kişi onu doğrudan yeşillik yemeye ek veya alternatif olarak kullanır. Ancak TikTok tarafından popüler hale getirilen “su” olan sıvı klorofil, saf klorofil değildir. Kayıtlı diyetisyen ve beslenme uzmanı için “Bu küçük şişede baktığınız şey ‘klorofilden türetilen yarı sentetik sodyum bakır tuzları karışımıdır'” diyor. Bu karışım, klorofilden türetilmiş, ancak magnezyum yerine bakıra bağlanan, emilimi kolaylaştıran yarı sentetik, suda çözünür bir üründür. 1 Bununla birlikte, klorofil emiliminin, hâlihazırda bunu başarma şeklimize göre herhangi bir iyileştirmeye ihtiyaç duyduğuna dair nesnel bir kanıt yoktur. Yeşil bitkiler yemek.

Klorofil Suyunun Yararları

Bu konuda bir gönderiye rastlayan herkesin bildiği gibi, sıvı klorofilin yararları hakkında çok sayıda iddia mevcuttur ve bazılarının bunları destekleyen kanıtları olsa da bunların hepsi bilim tarafından desteklenmemektedir. Sıvı klorofille ilgili daha çarpıcı iddialardan bazıları arasında sivilce ve vücut kokusunun ortadan kaldırılması, kanserin önlenmesi, kanın “temizlenmesi”, kilo kaybı ve daha fazlası yer alıyor. Bu iddiaların çoğu en iyi ihtimalle zayıftır (karışık sonuçlar ve ilişkiler vardır ancak net bir kanıt yoktur), ancak klorofil suyunun hala birkaç makul faydası daha vardır.

Enflamasyonla Savaşır

Klorofilin anti-inflamatuar aktivitelerini inceleyen 2012 tarihli bir çalışma, klorofil ve ürünlerinin, inflamasyon ve ilgili hastalıkların tedavisine yardımcı olabilecek değerli anti-inflamatuar ajanlar olduğu sonucuna varmıştır. Ek araştırmalar, cilde uygulandığında veya dâhili olarak alındığında sıvı klorofilin varlığına dikkat çekmiştir. , yara veya sivilce iltihabının azaltılmasına yardımcı olur. Küçük klinik araştırmalar, sivilcelerde kayda değer yan etkiler olmaksızın iyileşme olduğunu göstermiştir, ancak çalışmaların çoğu fareler üzerinde yapılmıştır.

Antioksidan Özellikleri

“Klorofilin serbest radikallerle savaşmaya ve vücudu oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olduğu antioksidan iddiaları, hem hayvan hem de insan çalışmalarında yapılan araştırmalarda en açık şekilde ortaya çıkıyor”. Çalışmalar, klorofil ve türevlerinin, vücuttaki serbest radikallerle savaşan moleküller olan antioksidanlar gibi davrandığını, böylece cilt ve hücre hasarını ve bunların neden olabileceği potansiyel sağlık risklerini (kanser gibi) önlemeye yardımcı olduğunu bulmuştur. Bu çalışmalar daha çok fareler ve solucanlar üzerinde umut vaat ederken, bu etkilerin insanlarda ölçülebilir faydalar sağladığını yeterli olarak göstermek için daha fazlası lazım.

Doğal Detoksifikasyona Yardımcı Olur

Araştırmalar klorofilin doğal detoksifikasyona yardımcı olduğunun kanıtı olduğunu gösteriyor, özellikle yutulan aflatoksinlerin (küf maruziyetiyle ilişkili) ve ağır metallerin azaltılmasında. “İlginç bir şekilde, bitkilerdeki klorofilin yapısı, insanlardaki hemoglobine (kırmızı kan hücrelerinin protein yapısı) çok benzer ve kırmızı kan hücrelerinin kalitesini desteklediği ve dolayısıyla vücutta enerji ve oksijeni dolaştırdığı düşünülüyor.” Yine de, klorofilin bu etkilere sahip olup olmadığını gerçekten söylemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var ve katılan araştırmacılar, bu potansiyel faydaların en iyi ihtimalle teorik olduğunu vurguluyor.

Yaşlanma Karşıtı Özellikler

Zayıf olmasına rağmen, klorofilin genç cildi destekleyebileceğine dair bazı kanıtlar mevcuttur. “Cilt metabolizması söz konusu olduğunda, bu süreçte önemli rol oynayan başlıca vitaminler C, E, A ve D vitaminleridir” deniliyor. “Klorofil, hücresel onarıma ve sağlıklı, parlak cildin gençleşmesine katkıda bulunan A, C ve E vitaminlerinin mükemmel bir kaynağıdır.” Üstelik 2015 yılında yapılan bir araştırma, 10 katılımcının güneşten zarar görmüş cilde sekiz hafta boyunca klorofil jeli uyguladığında önemli sonuçlar ortaya koydu. Çalışma küçük olmasına rağmen, bunu denemenin hiçbir gerçek olumsuz yanı veya olumsuz etkisi yok.

Klorofil Suyunun Zararları

Sıvı klorofil veya klorofil suyu genellikle tüketim için güvenlidir ve kabul edilen bir üst toksisite sınırı yoktur. Yine de hamile yâda emzirenler grubu için sınırlı sayıda araştırma bulunduğundan, fazla tüketim zehirleyici olabileceği için kaçınılmalıdır. Sedef hastalığını, kanseri ve romatoid artriti tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan metotreksat alan kişilerin, bakır içeren bir multivitamin alan herkes gibi sıvı klorofilden de kaçınması gerektiği söylenenler arasında. Sıvı klorofil, önerilen günlük bakır miktarından daha fazlasına sahiptir, bu nedenle çok fazla alınmasının toksisiteye katkıda bulunma potansiyeli vardır. Klorofil suyunun düzenli tüketimi güneşe karşı duyarlılığın artmasına neden olabilir, bu nedenle rutininize entegre etmeyi seçerseniz iyi bir SPF kullanma konusunda dikkatli olun. Aynı nedenden dolayı Mezher, sivilce ilaçları gibi ışığa duyarlılığı artıran belirli ilaçlar kullanıyorsanız sıvı klorofil kullanımından kaçınmak veya en aza indirmek isteyebileceğinizi söylüyor.

Ayrıca sıvı klorofil almanın bir başka riskinin de mide bulantısı, kusma veya ishal gibi mide-bağırsak yan etkileri olduğu konusunda uzmanlar uyarıyor. “Deneyimlerime göre, toplantımızdan önce kendi başlarına takviye yaptıklarında olumsuz GI etkileri ve anormal karaciğer enzimi artışları bildiren müşterilerim oldu” diyor. “Tıbbi geçmişinize ve sağlık hedeflerinize göre bir takviye planı kişiselleştirmek için sağlık uzmanlarınıza danışmak her zaman en iyisidir.”

Klorofil Suyu Aslında Sizin İçin İyi mi?

Klorofil suyunun birçok potansiyel fayda iddiası olmasına rağmen, araştırmaların çoğu sınırlıdır ve kesinlikle genel olarak sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzının yerini alamaz. “Genel sıvı alımınıza, besin açısından yoğun öğünlerinize ve proaktif sağlıklı yaşam tarzınıza katkıda bulunduğu ölçüde sizin için iyi olabilir” diyor. “Fakat aşırı işlenmiş yiyecekler yemeyi, alkol içmeyi ve sırf klorofilli suyun çaresi olsun diye bütün gece ayakta kalmayı beklemeyin.”

Öğünlerinizi roka, maydanoz ve ıspanak gibi doğal olarak yüksek miktarda klorofil içeren ve sindirimi ve emilimi optimize etmek için etkileşime giren lif, vitamin ve minerallerin ek faydalarını sağlayan yeşil sebzelerle doldurarak öncelikle yiyeceklerden klorofil almanızı önerir. . Bunun genel sağlığınız üzerinde olumlu dalgalanma etkileri olacaktır.

Klorofil Takviyeleri Yeşil Tozlara Karşı

Klorofil takviyeleri, chlorella veya spirulina gibi diğer yeşil toz takviyelerine benzer olsa da kaynakları ve faydaları farklıdır. Birçok yeşil toz, çeşitli antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sağlayan farklı kurutulmuş öğütülmüş meyve ve sebzeleri birleştirir.

Uzmana göre “Chlorella özel olarak bir tür yeşil tatlı su yosunudur, spirulina ise bir tür mavi-yeşil tuzlu su yosunudur; her ikisi de diğer sebzelere benzer şekilde renk tonlarına ve sağlık yararlarına katkıda bulunan yüksek miktarda klorofil içeriğine sahiptir” diye açıklanıyor. Chlorella aynı zamanda yüksek protein içeriği ve vitaminleri (B12 dahil) ile de bilinir. Spirulina iyi bir protein, esansiyel yağ asitleri ve fikosiyanin kaynağıdır. “Phycocyanin, anti-inflamatuar ve antioksidan işlevlere sahip benzersiz bir pigmenttir ve potansiyel anti-kanser etkileri açısından daha fazla araştırılmaktadır” deniliyor.

Genel olarak tüm bu bileşenler ve bitki formları birçok farklı nedenden dolayı faydalı olabilir. Bunlardan “En iyi yaklaşım, diyetinizde çeşitliliği sağlamak ve arttırmaktır ve bunu yapmanın bir yolu da çeşitli sebzeleri yemek ve tercih edildiği gibi takviye etmektir”. Denediğiniz herhangi bir takviyenin içeriğini kontrol ettiğinizden ve saygın bir markadan geldiğinden emin olun. Ayrıca, bunların sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzının yerine geçmeyi değil, onu tamamlamayı amaçladığını hatırlatıyor.

Ve Son Olarak

Klorofilli su içmenin, muhtemelen zorlukla kazandığınız parayı boşa harcamak dışında pek fazla dezavantajı olmasa da, dengeli beslenirseniz muhtemelen pek bir fayda elde edemezsiniz. Uzmana göre “Sıvı klorofil takviyesinden yararlanacak tek kişi sebze, özellikle de yeşil yapraklı sebzeleri yemeyenlerdir” diyor. “Hâlihazırda dengeli ve yeterli beslenen birine sıvı klorofil tavsiye etmem.”

Meltem Pekol