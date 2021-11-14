Kızlarıyla birlikte Dubai’ye giden Havva Öztel’in plaj pozları

Bir süredir yurtdışında olan şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, en az kızı kadar konuşulan bir isim haline geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Öztel, tatilde çekilen yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Kızları Aleyna Tilki ve Ayça Tilki ile Dubai’ye uçan Havva Öztel, plajda verdiği bikinili pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzelliği ve tarzıyla dikkat çeken Öztel, şimdiden kızlarını geri bırakmış gözüküyor. Öztel’in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara gelen beğenilerin haricinde, ‘İki kızından da güzelsin”, “Dubai prenses görsün”, “Yakıyorsun” gibi övgü dolu yorumlar geldi.