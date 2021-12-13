Kızılötesi nasıl çalışır sorusunu cevaplamadan önce kızılötesi teknolojisi nedir, konu başlığı hakkında bilgi vermekte fayda vardır. Bir diğer adı Infrared olan kızılötesi teknolojisi bir tür görüntüleme yöntemi olup, IR enerjisini esas alıp, ısının genel yapısını IR enerjiye göre oluşan şekille ve renklerin belirleyebildiği bir tür görüntüleme sistemidir. Genel kullanım amacı ise güvenliği sağlamak için olsa da günümüzde çeşitli sektörlerde de kullanılmaktadır. Kızılötesi ısıyı algılayarak bunu elektronik sinyale dönüştürdükten sonra bir monitörden termal görüntü oluşturur ve sıcaklık hesaplamaları yapar. Temassız bir cihaz olup, en önemli özelliği ise ekonomik maliyetleri analizleri yapar. Isı Inferared kamera tarafından algılandığından dolayı kesin bir şekilde ölçüm yapar. Bu durum da sadece termal performansı izlenmesine değil, aynı zamanda ısı ile oluşan sorunları şiddetini belirlenmesine ve değerlendirilmesine izin verir.

Kızılötesi Kullanım Alanları

Oldukça geniş kullanım alanlarına sahiptir. Genel olarak sıraladığımızda ise kızılötesinin başlıca kullanım alanları şunlardır;

Gece görüş sistemleri

Termaografi ve takip sistemleri

Isıtma sistemleri

İletişim

İnfrared Spektroskopi

Meteoroloji

Klimatoloji

Astronomi

Sanat Tarihi

Biyoloj

İyileştirme Amaçlı Kullanım

Kozmetik Amaçla Kullanım

Kızılötesi Nasıl Çalışır

Kızılötesi ışınları günlük yaşantımızda birçok yerde karşımıza çıkabilir. Mesela; televizyon izlerken kanal değiştirmek için kullandığımız uzaktan kumandadan çıkan ışık bile kızılötesi dalga boyuna sahiptir. Ayrıca sıcaklığa göre ölçüm yaptığınız termometre ya da termal kameralar da kızılötesi boyu dalgaları kullanmaktadır. Kızılötesi ışınları elektromanyetik spektrumda görünürler ve bölgeyle mikrodalga arasında bulunur. Bundan dolayı gözle görünmezler ve ışık hızıyla yayılırlar.

Kızılötesi teknolojisinin tarihi çok uzun yıllara dayanır. Yaklaşık 1800 yılında astronom Sir William Herschel keşfetmiştir. Sir William Herschel kırmızın ışıktan çok daha düşük enerjili ışın ya da ışınların termometredeki sıcaklığı artırdığını fark etmişti. Ayrıca güneşten dünyaya ulaşan enerjinin yarından fazlası da kızılötesidir. Kızılötesi ışınları vücut dokularının 1 cm derinliğine kadar inebilir. Güneş ya da ısı lambaları buhar Radyatörler, sıcak su şişeleri ya da akkor ampülleri gibi ısı veren tüm metaryallerden kızılötesi ışınları yayılabilir.

Kızılötesi Işınları ve insan Sağlığı

Yüksek kızılötesi ışınları kullanılan çalışma alanlarında insan sağlığı konusunda en çok risk altında kalan gözler olmaktadır. Ayrıca kızılötesi ışınları çok güçlü olduğundan dolayı cilde de zarar verebilir. Kızılötesi ışınları ile artan sıcaklıklar nisanlara değil, aynı zamanda hayvanlara ve bitkilere de zarar verir. Çünkü iklim değişikliklerine neden olur. Buna da sera etkisi adı verilmektedir. Ancak kızılötesi kullanım alanlarına baktığımıza kozmetik sektörü gelmektedir. Kızılötesi ışınları ciltte yaklaşık 3 ile 4 mm ya da kadar nüfus edip kan basıncını artırır. Cildi daha erin ısıttığı için ter salgılamasını artırır ve ciltteki ölü hücreleri atılması sağlar. Böylece ciltteki gözenekler artırıp cilt esnekliği sağlanır. Kepek akne, sivilce ve siyah nokta yok olur. Ayrıca kemoterapiye bağlı cihazlar da kızılötesi cihazları ile çalışmaktadır. Buna dayanarak kızılötesi ışınları insan sağlığına hem yararları hemde zararları vardır, diyebiliriz.